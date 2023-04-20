Появилось видео с места обнаружения обгоревшего тела в Новой Москве
По факту обнаружения обгоревшего тела в лесу в ТиНАО проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 20 апреля.
По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники ведомства, которые осматривают местность. Сотрудники ведомства назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Тело мужчины 1948 года рождения с термическими ожогами утром 20 апреля обнаружил прохожий, который незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники СК и прокуратуры.
Другие обгоревшие останки обнаружили охранники гаражного кооператива после тушения пожара в одном из боксов. Причины смерти мужчины установит экспертиза.