Появилось видео с места обнаружения обгоревшего тела в Новой Москве

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По факту обнаружения обгоревшего тела в лесу в ТиНАО проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 20 апреля.

По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники ведомства, которые осматривают местность. Сотрудники ведомства назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Тело мужчины 1948 года рождения с термическими ожогами утром 20 апреля обнаружил прохожий, который незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники СК и прокуратуры.

Другие обгоревшие останки обнаружили охранники гаражного кооператива после тушения пожара в одном из боксов. Причины смерти мужчины установит экспертиза.