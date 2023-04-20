Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появилось видео с места обнаружения обгоревшего тела в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с места обнаружения обгоревшего тела в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По факту обнаружения обгоревшего тела в лесу в ТиНАО проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 20 апреля.

По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники ведомства, которые осматривают местность. Сотрудники ведомства назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Тело мужчины 1948 года рождения с термическими ожогами утром 20 апреля обнаружил прохожий, который незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники СК и прокуратуры.

Другие обгоревшие останки обнаружили охранники гаражного кооператива после тушения пожара в одном из боксов. Причины смерти мужчины установит экспертиза.

Новая Москва Проверки Следственный комитет Москва Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте