Депутат Журова предложила создать визу для талантливых иностранцев

Фото: Пресс-служба Госдумы

Некоторые страны, например, США, Франция, Великобритания, Германия, выдают иностранным гражданам визы талантов. Таким образом государства привлекают перспективных специалистов разных областей. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она предложила ввести подобную практику и в России. Виза талантов, в отличие от туристической, позволяет находиться в стране неограниченное количество времени.

По словам Журовой, нужно сделать отдельную категорию виз, на получение которых могут претендовать выдающиеся артисты, ученые, спортсмены, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат добавила, что у перспективных специалистов и сейчас не возникают трудности с получением российской визы.

Ранее олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации плавания о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур.