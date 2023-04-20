«Придется подождать 2027 года»: Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку

Фото: flickr/european_parliament

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил недовольных пенсионной реформой граждан, призывающих его покинуть пост главы государства, что он не намерен уходить в отставку. Соответствующее заявление было сделано в четверг, 20 апреля.

В ходе визита французского лидера в город Пероль его повсюду сопровождали протестующие, которые скандировали «Макрона в отставку!». Одна девушка призналась, что голосовала за Макрона в надежде, что он «демократичный президент».

— Я за демократию, поэтому я участвовал в выборах. Но я не уйду в отставку. Я вас уверяю, этого не произойдет. Придется подождать 2027 года, — заявил президент на видео, которое транслировал телеканал BFMTV.

14 апреля Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь указанные в законе меры вступят в силу 1 сентября этого года.

17 апреля Макрон заявил, что пенсионная реформа во Франции, повышающая возраст выхода на пенсию до 64 лет, вступит в силу уже этой осенью. Тем не менее президент признал, что французская общественность оказалась очень недовольна новой реформой.