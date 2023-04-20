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Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение приведет страну к большим территориальным потерям. Такое заявление сделали в четверг, 20 апреля, экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер.

— В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединенными Штатами, — заявили они.

Оба эксперта отметили, что никто на мировой арене и не рассчитывал, что Россия пойдет на уступки и лишится Крыма. Отказ Зеленского от переговоров привел только к ухудшению будущих условий, говорится в статье Рунделла и Гфеллера для Newsweek.

Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Такой вывод 12 апреля сделал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он отметил, что призыв политика поднять государственный флаг Украины над Крымом «для установления порядка в международных отношениях» не выглядит серьезным.

Нейросеть ChatGPT также написала проект мирного договора по Украине. В нем пять пунктов и одна «необходимость». Насколько жизнеспособен план искусственного интеллекта, в беседе с «Вечерней Москвой» оценил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.