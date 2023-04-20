«Разгром будет таким же, как в Сталинграде»: Медведев спрогнозировал поражение Украины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский потерпит точно такое же поражение в текущем конфликте, как и режим немецко-фашистской Германии под Сталинградом. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что журналисты из немецкой газеты Die Welt призывают главу украинского государства «не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом».

— Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также политик заявил, что после окончания финансирования Киева со стороны западных государств, закончится сама Украина, потому что она никому не нужна. Он отметил, что постсоветская республика из-за своих властей обрекла себя на исчезновение.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине может продолжиться и в 2024 году, несмотря на большие ожидания от «контрнаступления» ВСУ. Когда на самом деле закончится военное противостояние? И что послужит причиной этого? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответили эксперты.