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Лавров назвал политику США по отношению к России «крестовым походом»

Евгений Силаев
В мире
Лавров назвал политику США по отношению к России «крестовым походом»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Политика США по отношению к России напоминает крестовый поход. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, сейчас отношений между Москвой и Вашингтоном практически нет. Страны взаимодействуют только по вопросам, связанным с работой посольств, подчеркнул министр.

— Все знают, все понимают, что американцы объявили крестовый поход против РФ, против ее законных интересов, против русской культуры, традиций. Избрав в качестве наконечника такого боевого киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений, — заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне стало известно, что правительство США не одобряет идею признания России страной — спонсором терроризма. При этом Минюст не уверен, что существуют правовые основания для принятия подобного решения.

В ноябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация была признана «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине.

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