Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы российской армии нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил командир артиллерийского расчета.

— По данным разведки, противник понес потери в личном составе и материально-технической базе, — заявил он.

На данный момент опорный пункт украинской армии находится в зоне огневого контроля войск РФ, передает РИА Новости.

17 апреля военнослужащие РФ уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар по объекту противника.

Также стало известно, что 12 украинских военных сдались в плен в Артемовске. По словам одного из бойцов частной военной компании «Вагнер», ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.