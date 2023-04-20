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Российская артиллерия ударила по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская артиллерия ударила по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы российской армии нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил командир артиллерийского расчета.

— По данным разведки, противник понес потери в личном составе и материально-технической базе, — заявил он.

На данный момент опорный пункт украинской армии находится в зоне огневого контроля войск РФ, передает РИА Новости.

17 апреля военнослужащие РФ уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар по объекту противника.

Также стало известно, что 12 украинских военных сдались в плен в Артемовске. По словам одного из бойцов частной военной компании «Вагнер», ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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