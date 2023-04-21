Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена в регионах почти одновременно в 0:08 (совпадает с московским временем), передает РИА Новости.

Вечером 19 апреля в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, местная пресса сообщала о серии взрывов в областном центре.

14 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью в подконтрольном Украине Запорожье прогремело около 2–3 взрывов. Один из взрывов, по его словам, произошел в Шевченковском районе, а другой — в Заводском.

Воздушная тревога также была объявлена по всей территории Украины 13 апреля. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.