Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как уводят дроны противника в Артемовске

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

ВСУ в Артемовске часто приходится менять траекторию полета своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями, которые использует ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил боец группы.

— Там фронт, позиции противника. Они оттуда взлетают, сажаю аккумулятор им, то есть сгорают их дроны. Поступает сигнал, после чего выдвигаюсь к той стене. Оттуда веду работу, — рассказал он, находясь на передовой.

Боец отметил, что на линии соприкосновения постоянно располагаются группы для перехвата беспилотников ВСУ. Они используют противодроновые ружья, которые выводят из строя БПЛА.

— Это ружье, работаю по дронам противника. Тут тумблер включения у него и каналы, которые переключаю и ловлю их сигналы. Пока на горизонте все чисто, целей не обнаружено. Вчера поймал один дрон, сейчас их меньше уже стало. Так как они тоже выискивают, где у меня ружье и траекторию полета меняют, — рассказал боец «Вагнера» корреспонденту РИА Новости.

Также, по его словам, бывают случаи пролета дронов противника за линию фронта в тыл «Вагнера», но это приводит к перехвату и дальнейшему использованию беспилотников в интересах российских военных.

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20 апреля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинским войскам в Артемовске. Для ВСУ ситуация на этом направлении является «крайне тяжелой», а бойцы «Вагнера» расширяют плацдарм и отражают контратаки противника.