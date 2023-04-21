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«Ты облажался»: выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Twitter

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Ты облажался»: выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Twitter
Фото: flickr/worldeconomicforum

Пользователей соцсети Twitter возмутил резкий выпад главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Европейского союза. Они оставили множество комментариев в Сети по этому поводу.

— Неспособность ЕС выполнить собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли Евросоюз стратегической автономией в принятии новых важнейших решений в области безопасности, — написал глава украинского МИД.

Пользователи под этим постом обвинили Кулебу в постоянном выпрашивании денег.

«Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?» — возмутился один из них.

«У ЕС есть свои проблемы, если вы не видели новостей», — заявил другой.

«Зачем нам покупать для вас боеприпасы? Существует много способов потратить наши налоги более разумно. Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться», — написал третий.

«Тебе не стыдно просить милостыню каждый раз? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой», — высказался еще один пользователь.

Киевские власти обеспокоены, что Соединенные Штаты передали недостаточно вооружения. Об этом заявил обозреватель издания Foreign Policy Джек Детш.

Украина Оружие Евросоюз (ЕС) Twitter Дмитрий Кулеба
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