Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Угольная черепаха появилась на свет в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Угольная черепаха появилась на свет в Московском зоопарке
Фото: Telegram / Московский зоопарк
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В павильоне «Змеиное сафари» Московского зоопарка родилась угольная черепаха. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Уточняется, что детеныш появился на свет еще месяц назад в инкубаторе, расположенном в посетительском зале. Тогда малыш весил всего 24 грамма, сейчас уже — 35 грамм.

— Родителей черепашонка зовут Тарзан и Аврора. Они живут неподалеку — в том же зале, который выполнен как тропическая рощица. Рептилии свободно перемещаются по территории зала, роют грунт. Посетители допускаются в зал только под строгим присмотром зоологов, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Сейчас черепашонок активно растет и много ест. Свои первые четыре дня жизни он провел в инкубаторе, затем его перенесли в соседний террариум. Сотрудники зоопарка постоянно наблюдают за здоровьем малыша и купают его три раза в неделю, передает Telegram-канал столичного зоосада.

В Московском зоопарке в начале марта впервые появилась на свет лучистая черепаха. Размножения этого вида в зоосаду добивались три года. За это время специалисты получили четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. Новорожденный детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составила пять сантиметров.

Зоопарки Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте