«Стопроцентная фальшивка»: Песков ответил на обвинения во вмешательстве РФ в политику ФРГ
Информация о том, что Россия якобы вмешивается в политику Германии, чтобы подорвать единство Запада, является фейковой. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Washington Post со ссылкой на полученные европейской разведкой «российские документы» ранее сообщила, что специалистам по политической стратегии в РФ приказали сосредоточиться на ФРГ с целью ослабить поддержку Украины.
— Это стопроцентная фальшивка, — сказал Песков в интервью WP.
Недавно Министерство экономики Германии поддержало включение российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза. Глава ведомства и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отметил, что наличие льготных условий российскому ядерному сектору нельзя оправдывать.
В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики России.
Евросоюз планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.