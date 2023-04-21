«Стопроцентная фальшивка»: Песков ответил на обвинения во вмешательстве РФ в политику ФРГ

Фото: Администрация президента РФ

Информация о том, что Россия якобы вмешивается в политику Германии, чтобы подорвать единство Запада, является фейковой. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета Washington Post со ссылкой на полученные европейской разведкой «российские документы» ранее сообщила, что специалистам по политической стратегии в РФ приказали сосредоточиться на ФРГ с целью ослабить поддержку Украины.

— Это стопроцентная фальшивка, — сказал Песков в интервью WP.

Недавно Министерство экономики Германии поддержало включение российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза. Глава ведомства и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отметил, что наличие льготных условий российскому ядерному сектору нельзя оправдывать.

В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики России.

Евросоюз планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.