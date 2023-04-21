В Кремле заявили, что НАТО посягает на безопасность России

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Россия имеет дело с агрессивным блоком Североатлантического альянса, который посягает на ее безопасность. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны, — сказал он.

Песков отметил, что НАТО продолжает втягивать Украину в альянс, что подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина начать спецоперацию, передает ТАСС.

20 апреля украинские СМИ сообщили, что глава НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. При этом визит генсека Североатлантического альянса ранее не анонсировался.

Комментируя данное событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.