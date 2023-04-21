«МегаФон» модернизировал свою сеть в Мытищах

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Известный российский телеком-оператор «МегаФон» завершил проект по улучшению качества связи в Мытищах, обеспечив высокоскоростным интернетом строящийся жилищный комплекс «Новое Медведково». В результате модернизации скорость передачи данных LTE увеличилась в несколько раз.

Как подчеркивается, емкость сети увеличена с учетом прогноза роста нагрузки — после сдачи в этом году объекта в эксплуатацию потребление мобильного трафика в ЖК возрастет во много раз. Специалисты телеком-оператора модернизировали действующие базовые станции и построили новые. Это позволило улучшить качество голосовых сервисов и передачи данных. В частности, качество покрытия LTE было улучшено за счет использования диапазона LTE 1800, который обладает высокими скоростными характеристиками и отличной проходимостью сигнала через плотную застройку.

Компания расширила пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный частотный диапазон LTE 2600 — он обеспечивает максимальные скорости даже при высокой нагрузке на сеть. На действующие базовые станции были установлены дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве, в частности на самых высоких этажах зданий. Теперь независимо от уровня нагрузок в каждой точке пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях.