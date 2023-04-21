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«Наглый и противно сырой остров»: Медведев назвал Британию вечным врагом России

Никита Худяков
Общество
«Наглый и противно сырой остров»: Медведев назвал Британию вечным врагом России
Фото: Администрация президента РФ

Великобритания враждовала и будет враждовать с Россией. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия, — написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя введение санкций против пятерых участников расследования в отношении Владимира Кара-Мурзы*.

21 апреля Британия ввела санкции в отношении пяти граждан РФ из-за дела Кара-Мурзы, в том числе против судьи, следователей и сотрудников ФСБ, передает РИА Новости.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления послов Великобритании, США и Канады, сделанные после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе, вмешательством во внутренние дела России. По ее словам, иностранные дипломаты своими высказываниями пытаются оказать давление на российское правосудие. Захарова назвала подобное поведение лицемерием.

В этот же день Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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