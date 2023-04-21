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Вице-спикер МГД Орлов: Сводная мобильная группировка поможет быстрее реагировать на происшествия

Евгений Силаев
Город
Вице-спикер МГД Орлов: Сводная мобильная группировка поможет быстрее реагировать на происшествия
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Появление в столице свободной мобильной группировки пожарных, спасателей и специалистов городских служб позволит оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

По его словам, появление подобной группировки в условиях мегаполиса крайне необходимо. Подобная работа требует слаженных действий, подчеркнул вице-спикер.

— Каждый из участников всех подразделений проходит соответствующее обучение и подготовку, это специалисты высочайшего класса, и на них лежит большая ответственность — таких условий работы нет нигде в стране, — рассказал Орлов.

Депутат отметил, что в состав группировки вошли шесть тысяч специалистов разного профиля. Кроме того, в их распоряжении будет 1,5 тысячи единиц техники, передает агентство городских новостей «Москва».

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице свободной мобильной группировки. Кроме специалистов экстренных служб туда войдет авиационный отряд, который займется разведкой с воздуха.

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