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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие с БРИКС

Евгений Белоусов
В мире
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие с БРИКС
Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках «ОПЕК плюс» в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС, — говорится в сообщении.

Российский лидер также обменялся с наследным принцем мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и об урегулировании кризисных ситуаций в регионе. Отмечается, что беседа прошла в дружественном ключе и была содержательна.

Кроме того, Путин поздравил руководство и народ Королевства с праздником Ураза-байрам, передает официальный сайт Кремля.

Казань станет местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. Председателем оргкомитета по подготовке председательства назначен помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

В августе в ЮАР пройдет саммит группы БРИКС. В нем должен принять участие Владимир Путин, однако 17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест российского лидера.

БРИКС Владимир Путин Саудовская Аравия
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