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Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Евгений Белоусов

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В мире
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
Фото: Unsplash

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны на пятницу, 21 апреля.

Согласно данным онлайн-карты сигнал тревоги прозвучал почти одновременно в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины в 15:13 по московскому времени, передает РИА Новости.

Вечером 19 апреля в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, местная пресса сообщала о серии взрывов в областном центре.

14 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью в подконтрольном Украине Запорожье прогремело около 2–3 взрывов. Один из взрывов, по его словам, произошел в Шевченковском районе, а другой — в Заводском.

Воздушная тревога также была объявлена по всей территории Украины 13 апреля. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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