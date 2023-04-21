«Национальная Лотерея» разыгрывает билеты в Музей космонавтики и настоящее космическое питание

Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»

До 30 апреля в собственных точках продаж «Национальной Лотереи», расположенных в торговых центрах Москвы, можно будет выиграть пригласительные билеты в Музей космонавтики на ВДНХ на двоих и настоящее питание для космонавтов.

Чтобы выиграть космические подарки, необходимо приобрести два билета лотереи «Мечталлион» в одной из собственных точек продаж сети, сделать фото со специальным брендированным шлемом, подписаться на группу «Национальной Лотереи» в ВК и выложить фотографию на вашу страницу в ВК с хештегом #мечталлионпоехали.

Как заверили организаторы праздничной акции, чем больше фото вы сделаете, тем выше шансы на победу! Количество подарков ограничено! Розыгрыш космических подарков состоится в начале мая, победители будут установлены с помощью генератора случайных чисел. Следите за новостями в официальной группе «Национальной Лотереи» ВКонтакте.

Праздничная акция приурочена ко Дню космонавтики и действует в собственных точках продаж «Национальной Лотереи», расположенных в столичных торгово-развлекательных центрах: «Облака», «Город Лефортово», «Город на Рязанке», «Вегас» «Ашан», «Ашан Пролетарский», «Тройка» «Ашан», «Ладья», «Крылатский», «Северное Сияние», «Будапешт», «Речной», а также в районных центрах «Киргизия» и «Байконур».

Кроме того, ко Дню космонавтики «Национальная Лотерея» совместно с известными российскими художниками Анастасией Штарк и Zak Mini Monster выпустила специальную серию билетов «Мечталлиона» на тему космоса. Эти билеты станут не только хорошим подарком для ваших близких и друзей, но и прекрасным экспонатом для личной коллекции.

Участвуйте в праздничных розыгрышах «Мечталлиона» и проверьте свою космическую удачу!

«Национальная Лотерея» является новым брендом государственных лотерей, организованных Минфином России.

Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.

Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации.

Оператор лотереи: ООО «Спортивные лотереи».

Деятельность ООО «Спортивные лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

О лотерее «Мечталлион»:

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

Об акции:

Срок проведения акции 12.04.2023 по 31.05.2023. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке https://vk.com/nationallottery_official.

ОГРН 5003133760

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