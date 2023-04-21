СМИ: США могут нанести удар по ВСУ накануне контрнаступления

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После недавней утечки секретных материалов Пентагона США могут изменить подход к поддержке ВСУ накануне предполагаемого контрнаступления. Такое мнение высказал в пятницу, 21 апреля, обозреватель Кадир Устюн в статье для Yeni Şafak.

По словам журналиста, американский лидер Джо Байден уже начинает испытывать колоссальное давление по поводу дальнейшего оказания помощи Киеву. Причина этого, отметил Устюн, во многом кроется в обещании президента Украины Владимира Зеленского добиться полной победы.

Победа Киева также невозможна, считает Устюн, как и возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины. Скорее Вашингтон прекратит оказывать ВСУ военную поддержку перед началом контрнаступления, пишет обозреватель.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть, сообщил, что США и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.