«Что?!»: Орбан прокомментировал заявление Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел в недоумение от слов генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о приеме Украины в состав организации. Свои мысли политик выразил в пятницу, 21 апреля, в Twitter.

— Что?! — написал Орбан, комментируя публикацию о поддержке вступления Украины в альянс всеми союзниками.

Венгрия является членом НАТО с 1999 года.

20 апреля украинские СМИ сообщили, что глава НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. При этом визит генсека Североатлантического альянса ранее не анонсировался.

Комментируя данное событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна на текущий момент находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.