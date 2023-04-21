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СБУ: Киев обменял двух священников УПЦ на украинских солдат

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В мире
СБУ: Киев обменял двух священников УПЦ на украинских солдат
Фото: shutterstock

Киев обменял двух священников Украинской православной церкви (УПЦ) на украинских солдат. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

По его словам, один из священнослужителей был обменян Киевом на 28 солдат ВСУ. Российская сторона никак не комментировала подобное заявление и не подтверждала сам факт якобы состоявшегося обмена, передает РБК.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

Попытки православных украинцев защитить Киево-Печерскую лавру, невзирая на нападки представителей радикальных организаций, продолжаются. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви, выясняла «Вечерняя Москва».

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