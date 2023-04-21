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«Будет цирк»: Захарова прокомментировала новые требования для получения гражданства Украины

Евгений Силаев
В мире
«Будет цирк»: Захарова прокомментировала новые требования для получения гражданства Украины
Фото: МИД РФ

Экзамен на знание конституции, истории и языка, необходимый для получения гражданства Украины, будет напоминать цирк. Об этом в пятницу, 21 апреля, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание конституции, истории и языка страны. При этом лица, имеющие заслуги перед государством или служившие в его вооруженных силах, смогут сдать его только в течение двух лет с момента получения паспорта.

По словам дипломата, конституция Украины менялась несколько раз, из-за чего кандидаты «должны обладать искусственным интеллектом».

— А вообще неплохо было бы все это транслировать онлайн. Представляю в красках, какой будет цирк, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также официальный представитель российского МИД заявила, что Зеленский, планируя поездку в ФРГ, «потянулся к своим». Она отметила, что 80 лет назад Германии не удалось осуществить план Ost из-за советских солдат, которые разрушили концлагерь в Аушвице.

Украина Мария Захарова МИД РФ
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