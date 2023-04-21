Захарова ответила на слова Писториуса о якобы «приемлемых» ударах по России

Фото: МИД РФ

Главе Минобороны Германии Борису Писториусу следовало бы вспомнить собственные слова о приемлемости ограниченных атак украинских сил. Об этом написала представитель российского МИД Мария Захарова.

— Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню, — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Мария Захарова также отметила, что совсем недавно была проведена атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Она задала вопрос, не были ли и такие действия якобы «приемлемой тактикой ограниченных ударов», на самом деле направленных на то, чтобы уничтожить проект, который мог быть важным именно для ФРГ.

Мария Захарова также прокомментировала недавнее решение президента Украины Владимира Зеленского, который ввел новые правила получения гражданства Украины. Экзамен на знание конституции, истории и языка, необходимый для получения гражданства будет напоминать цирк, написала Мария Захарова. По словам дипломата, конституция Украины менялась несколько раз, из-за чего кандидаты «должны обладать искусственным интеллектом».