Народный календарь. Почему нельзя заводить новые знакомства 25 апреля
25 апреля православные христиане вспоминают Василия Парийского, которому молились, прося о силе и храбрости, а также об избавлении от болезней. На Руси обязательно набирали воду из колодца и оставляли ее на улице, чтобы в доме было счастье.
В этот день нельзя выносить мусор, иначе из дома уйдет счастье. Также не разрешается надевать грязную одежду — старые неприятности никогда не покинут. Если не заправить постель, то может случиться измена. Не стоит 25 апреля заводить новые знакомства — вас могут обмануть.
Приметы погоды:
Если верба уже зацвела, то будет жаркое лето.
Много паутины — к урожайному году.
Распускающаяся черемуха обещает тепло в ближайшее время.
Если летают пчелы, то будут солнечные дни.
Именины отмечают: Анфиса, Василий, Галактион, Давид, Иван, Мария, Марфа, Матвей, Сергей.