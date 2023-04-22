Народный календарь. Почему нельзя заводить новые знакомства 25 апреля

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25 апреля православные христиане вспоминают Василия Парийского, которому молились, прося о силе и храбрости, а также об избавлении от болезней. На Руси обязательно набирали воду из колодца и оставляли ее на улице, чтобы в доме было счастье.

В этот день нельзя выносить мусор, иначе из дома уйдет счастье. Также не разрешается надевать грязную одежду — старые неприятности никогда не покинут. Если не заправить постель, то может случиться измена. Не стоит 25 апреля заводить новые знакомства — вас могут обмануть.

Приметы погоды:

Если верба уже зацвела, то будет жаркое лето.

Много паутины — к урожайному году.

Распускающаяся черемуха обещает тепло в ближайшее время.

Если летают пчелы, то будут солнечные дни.

Именины отмечают: Анфиса, Василий, Галактион, Давид, Иван, Мария, Марфа, Матвей, Сергей.