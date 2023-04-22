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«Шутки закончились»: Пригожин оценил итоги Рамштайна

Ирэна Колесова
В мире
«Шутки закончились»: Пригожин оценил итоги Рамштайна
Фото: t.me/wagnernew

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал собственную оценку заседанию контактной группы по помощи Украине на авиабазе «Рамштайн».

Ранее средства массовой информации писали, что на заседании было заявлено: основная цель военного развития Украины заключается в системах ПВО. Помимо этого, появлялась информация, что порядка 25 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии.

— Да, действительно, это для Украины важно, чтобы защитить свои стратегические объекты, — сказал Пригожин, говоря о поставках Украине систем ПВО. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд» в своем Telegram-канале.

По поводу подготовки ВСУ в Германии Пригожин отметил, что все оказалось поставлено на поток. По его словам, потери украинской армии остаются внушительными. Однако Пригожин добавил, что те военные ВСУ, которые проходили обучение в Германии, могут оказаться гораздо более технологично образованными.

Помимо этого, Пригожин объяснил постоянные заявления, что якобы ВСУ готовы начать контрнаступление, а на самом деле ничего подобного пока не происходит. Он отметил, что в этой ситуации Киев просто выжидает, чтобы Россия перестала прилагать усилия. Однако Пригожин добавил, что наступление когда-нибудь состоится, и к этому моменту российским бойцам необходимо заранее готовиться.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском на текущий момент находятся не в котле, а в оперативном окружении. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что говорить об образовании котла пока еще слишком рано.

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