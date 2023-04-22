«Шутки закончились»: Пригожин оценил итоги Рамштайна
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал собственную оценку заседанию контактной группы по помощи Украине на авиабазе «Рамштайн».
Ранее средства массовой информации писали, что на заседании было заявлено: основная цель военного развития Украины заключается в системах ПВО. Помимо этого, появлялась информация, что порядка 25 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии.
— Да, действительно, это для Украины важно, чтобы защитить свои стратегические объекты, — сказал Пригожин, говоря о поставках Украине систем ПВО. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд» в своем Telegram-канале.
По поводу подготовки ВСУ в Германии Пригожин отметил, что все оказалось поставлено на поток. По его словам, потери украинской армии остаются внушительными. Однако Пригожин добавил, что те военные ВСУ, которые проходили обучение в Германии, могут оказаться гораздо более технологично образованными.
Помимо этого, Пригожин объяснил постоянные заявления, что якобы ВСУ готовы начать контрнаступление, а на самом деле ничего подобного пока не происходит. Он отметил, что в этой ситуации Киев просто выжидает, чтобы Россия перестала прилагать усилия. Однако Пригожин добавил, что наступление когда-нибудь состоится, и к этому моменту российским бойцам необходимо заранее готовиться.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском на текущий момент находятся не в котле, а в оперативном окружении. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что говорить об образовании котла пока еще слишком рано.