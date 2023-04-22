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Врач Михалева перечислила самые полезные продукты для работы мозга

Ирэна Колесова
Общество
Врач Михалева перечислила самые полезные продукты для работы мозга
Фото: shutterstock

Оксана Михалева, врач-диетолог и эндокринолог, перечислила пять продуктов, которые улучшают работу мозга.

Она отметила, что жирная рыба, например, севрюга и лосось из холодных морей содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования мозга. Важные компоненты также получить из орехов и семян, которые тоже богаты легкоусвояемым белком, кальцием, магнием и цинком.

Другим продуктом, полезным для мозга, являются яйца, так как желток является источником витаминов A и D, холина и лецитина, которые помогают сохранять целостность нейронов и участвуют в синтезе нейромедиаторов.

Михалева также отметила пользу для мозга ягод и цельных злаков. Биофлавоноиды, присутствующие в ягодах, помогают защищать нейроны от повреждений и являются мощными антиоксидантами. Цельные злаки богаты витамином B, который способствует образованию биологически активных веществ в мозге и участвует в передаче нервных импульсов между клетками, передают «Известия»..

Ученые установили, что три продукта могут привести к истощению мозга и преждевременной смерти. Так, специалисты выяснили, что искусственно подслащенные газировки губительны для мозга. Участники исследования, которые употребляли этот напиток в течение десяти лет, имели высокий риск развития деменции.

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