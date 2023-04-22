Минобороны: Авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами РСЗО

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В районе населенного пункта Сергеевка на Александро-Калининском направлении авиационное подразделение России смогло уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

По его словам, украинские военнослужащие могли лишиться до 600 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

— Авиацией, действующей в интересах южной группировки войск на Александро-Калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 РСЗО, — приводит слова Бигмы РИА Новости.

Кроме того, артиллерия соединений Южного военного округа (ЮВО) смогла подавить пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады противника в районе Горняка, а также аналогичный объект подразделений украинских сил специальных операций в районе Галициновки на Марьинском направлении.

Бигма отметил, что российские военнослужащие уничтожили 152-миллиметровую гаубицу противника Д-20 и 152-миллиметровую самоходную гаубицу.

По его словам, на Авдеевском направлении артиллеристы ЮВО смогли поразить опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады украинских военнослужащих.

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