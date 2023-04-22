Россиянину Дмитрию Киче предъявили обвинение в государственной измене

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Лефортовский суд Москвы в субботу, 22 апреля, продлил арест россиянину Дмитрию Киче, которому предъявили обвинение в государственной измене.

Уточняется, что Кича был сотрудником компании «Промтехнология» (бренд ORSIS). Она является разработчиком и производителем высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс «Точность». Различные модификации данного орудия стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и Службы безопасности президента РФ.

Рассмотрение проходило в закрытом режиме в связи с секретностью материалов дела Кичи, передает РИА Новости.

По словам представителя компании «Промтехнология», Кича уволился с предприятия более двух лет назад. Он объяснил свой уход желанием продолжить профессиональное образование в России.

Статья о государственной измене предполагала под собой наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. Госдума приняла законопроект об ужесточении данной статьи сразу во втором и третьем чтениях. Теперь максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы.