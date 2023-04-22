«Скользит между тенями»: Московский зоопарк показал редкую прогулку гривистой волчицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк показал рыжую гривистую волчицу, которая незаметно крадется по своим владениям. Опубликованным видео в субботу, 22 апреля, зоосад ответил на частый вопрос посетителей о том, почему животных не видно в вольерах.

По словам пресс-службы, приходить посмотреть на животных лучше утром или вечером, так как в середине дня звери обедают, а некоторые отправляются спать. Кроме того, иногда животные просто не сразу бросаются в глаза — как, например, рыжая гривистая волчица.

— Когда наша рыжая гривистая волчица осторожно скользит между тенями, ее заметит далеко не каждый посетитель, — отметили в Telegram-канале зоопарка.

Специалисты ранее объяснили, что никто не может гарантировать присутствие зверя на улице, кроме него самого. Если у животного есть настроение, то оно выйдет к людям, а если нет — это его право.

Манул Тимофей начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.