«Скользит между тенями»: Московский зоопарк показал редкую прогулку гривистой волчицы
Московский зоопарк показал рыжую гривистую волчицу, которая незаметно крадется по своим владениям. Опубликованным видео в субботу, 22 апреля, зоосад ответил на частый вопрос посетителей о том, почему животных не видно в вольерах.
По словам пресс-службы, приходить посмотреть на животных лучше утром или вечером, так как в середине дня звери обедают, а некоторые отправляются спать. Кроме того, иногда животные просто не сразу бросаются в глаза — как, например, рыжая гривистая волчица.
— Когда наша рыжая гривистая волчица осторожно скользит между тенями, ее заметит далеко не каждый посетитель, — отметили в Telegram-канале зоопарка.
Специалисты ранее объяснили, что никто не может гарантировать присутствие зверя на улице, кроме него самого. Если у животного есть настроение, то оно выйдет к людям, а если нет — это его право.
Манул Тимофей начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.