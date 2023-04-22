«Открытый лекторий» завершился в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в пятницу, 21 апреля, состоялась финальная лекция в рамках подготовки к «Диктанту Победы». «Открытый лекторий» рассказал об итогах решающих битв Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Слушателями «Открытого лектория» стали воспитанники Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского и Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Молодым людям рассказали об особенностях важнейших операций и сражений. В рамках занятия лекторы подвели итоги 1943 года, который стал переломным в ходе ВОВ.

— В 1943 году Красная армия уже была другой, да и вермахт был уже не таким, как в 1941 году. Противники поменялись местами. Да, немцы смогли обогнать нас тогда в танковой промышленности, однако превосходство их в технике было сведено на нет уже к сентябрю, — рассказал заведующий научно-методическим отделом музея Андрей Горбунов.

Посмотреть записи всех лекций можно на сайте учреждения.

Кроме того, в Музее Победы 25 апреля откроется выставка «Великие битвы ради Победы», подготовленная четырьмя школьными музеями.