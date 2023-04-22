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«Позор!»: в Кривом Роге родственники солдат ВСУ вышли на акцию протеста

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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«Позор!»: в Кривом Роге родственники солдат ВСУ вышли на акцию протеста
Фото: president.gov.ua

В Кривом Роге родственники украинских бойцов вышли на акцию протеста в связи с плохими условиями службы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили украинские СМИ

— Митингующие жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим, — говорится в сообщении.

Также в Сети появились кадры, где недовольные люди скандируют «Позор!» и рассказывают, как их родственников бросили на передовую без надлежащего материального обеспечения.

Бойцы Вооруженных сил Украины зачастую жалуются на то, что командование бросает их на передовую без подготовки и достаточного вооружения, на задержки зарплаты, а также на нехватку боеприпасов, передает РИА Новости.

Один из бойцов частной военной компании «Вагнер» заявил, что украинские военнослужащие пытаются держать оборону в Артемовске «живыми щитами».

При этом они прятались в домах и практически не оказывали должного сопротивления, о чем свидетельствуют немногочисленные окопы и отсутствие в них сухих пайков.

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