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Бунты начались среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Часов Яр и Константиновка. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят, — сказал Пригожин.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому с призывом, чтобы они берегли своих солдат и дали «им возможность пожить еще».

Затяжная битва за Артемовск дает преимущество российским подразделениям, заявил Евгений Пригожин. При этом глава ЧВК отметил, что военно-политическому руководству Украины данный населенный пункт малоинтересен, и, скорее всего, он является больше дестабилизирующим фактором, чем выгодной позицией.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. Эксперт отметил, что подобного исхода событий больше всего боится Зеленский.