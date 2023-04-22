Новый сезон молодежного проекта #НаРайоне открывается в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Весенний сезон проекта #НаРайоне открывается в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета общественных связей и молодежной политики в субботу, 22 апреля.

— Участников ждут танцевальные батлы, мастер-классы, футбольные матчи, тренировки по воркауту и другие события. Они пройдут в самых разных местах — от городских парков до тренировочных залов и спортивных площадок, — говорится в сообщении.

Ребята с помощью мероприятий смогут попробовать себя в различных видах спорта, уточнила глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина. Так, 23 апреля и 4 мая пройдут рэп-фристайл-батлы #НаРайоне.

Сперва начинающие музыканты проходят отборочный тур, а затем лучшие из них показывают свои умения в турнире. Выступления оценивают опытные судьи.

Профессиональные боксеры и тренеры Дмитрий Кудряшов и Андрей (Бупас) Ивичук 23 апреля проведут мастер-класс по основам боксирования и упражнениям для разминки.

Участники также смогут посетить серию мастер-классов и соревнований по воркауту, велофристайлу, скейтбордингу, рэп-фристайлу и другим направлениям, передает официальный сайт мэра Москвы.