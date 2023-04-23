Украинский генерал предложил ВСУ использовать тактику немецких нацистов

Фото: Минобороны РФ

Украинским войскам нужно проводить наступление именно в тех районах, где находится меньше всего россиян, и этим следовать примеру тактики нацистов 1941 года. С таким заявлением выступил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.

— Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала, и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах, — сказал он в эфире украинского 5 канала.

По словам Кривоноса, войска РФ имеют существенное преимущество перед ВСУ по умениям возводить укрепления. Генерал считает, что в России в целом всегда много внимания уделялось построению сооружений обороны, а Киев упорно игнорировал важность такой работы по обучению военных.

При этом в неудачах ВСУ Кривонос упорно обвиняет Запад. Он заявил, что страны НАТО оказались не в состоянии производить и поставлять Украине то количество боеприпасов, которое требует Киев. Кривонос добавил, что сейчас украинская армия вынуждена расходовать тысячи снарядов в день, Запад просто не может поставить им такое количество вооружения.