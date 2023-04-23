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Спасатели ликвидировали пожар возле улицы Верхние поля в Москве

Ирэна Колесова
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар возле улицы Верхние поля в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Столичные пожарные ликвидировали крупное возгорание, которое произошло ночью 23 апреля на 14 километре МКАД, возле улицы Верхние поля. Как сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города, на данный момент проводится проливка конструкций.

По последним данным, на этой территории вспыхнули сразу 18 бытовок. Огонь бушевал на площади в 90 квадратных метров. Никаких данных о пострадавших пока не приводится.

Тушение осложнялось тем, что на месте могли находиться также газовые баллоны. Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.

В субботу специалисты ликвидировали открытое горение в квартире жилого многоэтажного дома в районе Ясенево. Изначально было зафиксировано крупное скопление черного дыма, идущего с шестого этажа дома 13, корпус 2, по улице Ясногорской. Позже был найден и ликвидирован очаг возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет.

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