Врачи назвали привычные продукты, в которых слишком много скрытой соли

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Не секрет, что слишком большое употребление соли может привести к проблемам со здоровьем. Однако есть продукты, в которых эта соль скрытая, и человек может и не догадываться о ее количестве в еде. Причем, некоторые из этих продуктов традиционно считаются полезными.

Например, в бульонных кубиках или готовых соусах обычно много соли, и это может оказать негативное воздействие на организм.Врачи советуют поменьше есть колбасы и копчености. Кроме того, желательно ограничить употребление сыра.

Дело в том, что соль может значительно повысить кровяное давление, а также вызвать сердечно-сосудистые заболевания и отеки.

При покупке продуктов важно заранее изучать их состав. Обычно количество соли указано прямо на упаковке, пишет 74.ru.

В целом желательно употреблять как можно больше овощей и фруктов, а вот салаты солить как можно умереннее. Есть много других специй и трав, способных придать блюдам особенный вкус, подытоживают врачи.

Нутрициолог Анна Киреева перечислила несколько продуктов, которые помогают нормализовать гормональный фон. Она назвала тыкву и тыквенные семечки основными продуктами, которые могут уменьшить высокий уровень тестостерона и предотвратить гормональные нарушения, так как они содержат много цинка. Также для поддержания оптимального уровня половых гормонов рекомендуется употреблять жирную рыбу, богатую омега-3 кислотами.