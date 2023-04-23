«РВ»: Финский наемник показал кадры сокрушительного удара ВС РФ по боевикам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Наемник из Финляндии, который действовал на стороне ВСУ, через год решил продемонстрировать видео с последствиями ракетного удара российской армии по скоплению так называемых «солдат удачи» из разных стран. Он утверждает, что все произошло еще 13 марта прошлого года во Львовской области, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

— Ракетный удар по Яворовскому полигону, где концентрировался т. н. «иностранный легион», стал очень эффективным и сильно деморализовал действующих и потенциальных наемников, — говорится в сообщении.

По данным канала, в момент того удара удалось уничтожить порядка 60 иностранных наемников, еще примерно 50 скончались позже от ранений.

Один из солдат ВСУ описал действия иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Он рассказал, что многие, кто приезжает в страну, действительно питают ненависть к русским людям и готовы с ними сражаться просто из принципа. Наемники не против снимать скальпы с россиян, пытаются забрать с собой части тел погибших в качестве трофеев и творят другие зверства.