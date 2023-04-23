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«РВ»: Российские военные взяли в плен солдат ВСУ из горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«РВ»: Российские военные взяли в плен солдат ВСУ из горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»
Фото: Минобороны РФ

Российские войска (ВС) сумели захватить украинских солдат из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ. Такое сообщение распространили в воскресенье, 23 апреля, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

— Работа батальона ЛНР «Заря», теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России, — уточнили военкоры.

В сообщении канала отмечается, что на данный момент украинские солдаты дают показания о своих действиях в ходе экспресс-допроса.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде название «Эдельвейс». Стоит отметить, что в годы Второй мировой войны именно так называлась Первая горно-пехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

В Артемовске 12 украинских военных сами сдались в плен. Об этом сообщил один из бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых. Брошенные военнослужащие просят помощи, однако никто за ними не возвращается. При этом у сдавшихся в плен имелось при себе большое количество оружия, в частности трофейное, боекомплекты и гранаты.

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