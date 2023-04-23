Президент Бразилии заявил о третьей альтернативе для решения конфликта на Украине

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Президент Бразилии Лула да Силва отреагировал на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями о конфликте на Украине. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Reuters.

Лула да Силва заявил, что Бразилия не собирается кому-то угождать в ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что осуждает действия российских властей, но призвал организовать переговоры обеих стран.

— Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира, — отметил бразильский лидер.

По словам Лулы да Силвы, Бразилия готова выступить в роли посредника в переговорах. Он отметил, что нужно искать выход за столом, а не на поле боя, говорится в материале.

Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине. Такая позиция президента Бразилии касательно поддержки Украины и отношений с Россией унизила канцлера Германии Олафа Шольца, написала газета Junge Welt.

Также Лула да Силва заявил, что Бразилия поддерживает целостность территории любого государства и не согласна с позицией России касательно Украины. В то же время бразильский лидер допустил, что вопрос о Крыме уже не подлежит обсуждению. Он еще раз подчеркнул, что согласен участвовать в любых идеях по мирному урегулированию украинского кризиса.