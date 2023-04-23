«Редкий, хмурый, скептичный»: Московский зоопарк поздравил Тимофея с Днем манула

Фото: пресс-служба зоосада

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В честь Дня манула, который отмечается в воскресенье, 23 апреля, сотрудники Московского зоопарка поделились кадрами с любимцем публики, манулом Тимофеем, и рассказали о его сородичах.

Представители зоосада напомнили, что Тимоша снискал народную любовь. Он становился героем рассказов и мемов, а посетители угадывали, какой вес у пушистого кота.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Московский зоопарк

— Но на Тимоше, как бы кощунственно это ни звучало, свет не сошелся клином. Есть много манулов хороших и разных. Как минимум родители нашего друга — Зеленогорск Лапки-на-хвост-становящий и Ласточка, а также Бабник, Скипа и Сатори из Центра воспроизводства, — рассказали в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Сотрудники зоосада поздравили любимых котов с их днем. Они отметили, что манулы являются «редким, хмурым и скептичным, но невероятно прекрасным видом».

Манул Тимофей начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.