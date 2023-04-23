Одутловатое лицо и отечные веки: Роспотребнадзор напомнил о первых симптомах кори

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На третий–четвертый день после заражения корью пациенты приобретают характерный внешний вид. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что такие симптомы проявляются у большинства пациентов — одутловатое лицо и отечные веки. При этом сыпь на данном этапе еще не проявляется.

— У заболевших наблюдаются заложенность носа и грубый сухой кашель. Также сохраняются вялость, слабость, плохой аппетит и повышенная температура, — цитирует пресс-службу Роспотребнадзора РИА Новости.

Сыпь на теле может проявиться на третий–пятый день с начала болезни. Этот период может продолжаться от трех до четырех дней. Сыпь может начать свой путь с центра лица и пространства за ушами, а затем распространиться на все лицо, шею, верхнюю часть груди.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что первичную симптоматику можно перепутать с острыми респираторными вирусными заболеваниями, так как у них есть схожие черты.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи заболевания корью выявили в 44 регионах России.