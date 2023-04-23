Движение трамваев на Кожевнической улице восстановили

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Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Движение трамваев № А и 38 в районе остановки «Кожевническая улица» восстановили. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Кожевнической улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение трамваев задерживается, а маршруты были изменены.

Движение трамваев № 7 и 50 в районе остановки «Пантелеевская улица» на Каланчевской улице было восстановлено днем в понедельник, 17 апреля. Сообщалось, что временная задержка произошла по техническим причинам, ее удалось оперативно устранить.