Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Военнослужащие из России смогли поразить цеха предприятия, в котором проводились испытания украинских беспилотников «Стриж» и их ремонтные работы. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что цеха предприятия находились неподалеку от Харькова.

— Поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — сообщается в официальной сводке в Telegram-канале «Минобороны России».

Помимо этого, российские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который располагался около населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике.

Согласно данным сводки, в 118 районах были поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, их личный состав и техника.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В районе населенного пункта Сергеевка на Александро-Калининском направлении авиационное подразделение России смогло уничтожить склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения.