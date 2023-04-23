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Московский зоопарк на медиаэкране главного входа запустил новый видеоролик ко Дню манула

Никита Худяков
Город
Московский зоопарк на медиаэкране главного входа запустил новый видеоролик ко Дню манула
Фото: Telegram / Московский зоопарк
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Ко Дню манула на медиаэкране главного входа в Московский зоопарк запустили новый видеоролик. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила пресс-служба зоосада.

— Над созданием объемного видео работали графики и зоологи, стараясь максимально точно изобразить поведение манула, — говорится в сообщении.

Отмечается, что видеоролик дополнил уже существующие зарисовки про белого медведя, белоплечего орлана, амурского тигра и снежного барса, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Видео: Telegram / Московский зоопарк

В честь Дня манула, который отмечается 23 апреля, сотрудники Московского зоопарка поздравили Тимофея и поделились кадрами с любимцем публики, рассказав о его сородичах. Представители зоосада напомнили, что Тимоша снискал народную любовь. Он становился героем рассказов и мемов, а посетители угадывали, какой вес у пушистого кота.

Манул Тимофей начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

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