Москвичам пообещали дожди и прохладную погоду в начале мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В начале майских праздников жителям и гостям столицы стоит готовиться к прохладной погоде. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что последняя неделя апреля станет по-летнему теплой. Столбики термометров днем будут подниматься до 22 градусов тепла.

В то же время к началу майских праздников ожидается похолодание. Местами, как уточняется, ожидаются краткосрочные дожди.

Так, под утро ожидается не выше 4–9 градусов, в разгар дня — от 10–15 градусов, что на 3–4 градуса ниже положенной климатической нормы. Не лучше метеоусловия будут и 2 мая, поэтому верхняя одежда еще не раз пригодится москвичам, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на следующей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие.

Синоптик Александр Ильин сообщил «ВМ», что на будущей неделе в столицу вернутся дожди, а атмосферное давление снизится.