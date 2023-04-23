Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

В Санкт-Петербурге 27 апреля состоится заседание Совета законодателей. В нем примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

Уточняется, что проведение заседания запланировали на 27 апреля неслучайно — в эту дату отмечается День парламентаризма.

Кроме того, Владимир Путин посетит один из индустриальных парков столицы. На грядущей неделе президент РФ также примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую» в Турции в режиме телемоста.

В прошлом году Совет законодателей также состоялся 27 апреля. Темой предыдущего мероприятия стала реализация плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики с учетом внешнего санкционного давления. Участие в заседании традиционно принял и Владимир Путин.

Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг почти 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, зафиксированные в марте.