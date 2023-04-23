Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» не брать в плен бойцов ВСУ

Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приказал бойцам компании не брать в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожать их всех.

Накануне журналисты спросили Пригожина о радиоперехвате, в котором бойцы ВСУ приняли решение застрелить раненого пленного представителя ЧВК «Вагнер». Бизнесмен заявил, что слышал об этом до попадания информации в СМИ.

Основатель «Вагнера» призвал бойцов ЧВК уничтожать противника на поле боя. Он подчеркнул, что никого брать в плен не стоит, передает Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в ходе отступления ВСУ оставляют огромное количество боеприпасов и вооружения. Например, пулеметы и другую технику.

Пригожин также заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано. По его словам, украинские военнослужащие находятся в так называемом оперативном окружении, когда простреливаются дороги. Пригожин отметил, что идут тяжелые бои.