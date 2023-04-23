Новый сезон проекта «Привет, Москва!» стартовал на ВДНХ

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, проспект Мира, 119 Карта всех событий

Музей транспорта Москвы открыл новый сезон проекта «Привет, Москва!». Первой остановкой ретроавтобуса ЛиАЗ-677М в 2023 году стала Выставка достижений народного хозяйства.

Программу проекта в этот раз посвятили истории и возрождению традиций ВДНХ. Ее приурочили к 100-летию первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

Участники экскурсии смогли посетить ключевые точки Останкинского района и территории ВДНХ. Программа завершилась у павильона «Транспорт СССР».

Гости смогли ознакомиться с ретротехникой из коллекции Музея транспорта Москвы, которая исторически связана с ВДНХ, передает агентство городских новостей «Москва».

В завершение программы все желающие могли бесплатно посетить выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая располагается в павильоне Музея транспорта Москвы.

В 2023 году Музей транспорта Москвы отреставрирует 20 уникальных транспортных средств, рассказала «Вечерней Москве» директор музея Оксана Бондаренко.

В конце следующего, 2024 года 55 экспонатов из коллекции Музея транспорта Москвы станут частью постоянной экспозиции в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.