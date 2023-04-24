Народный календарь. Почему нельзя льстить 27 апреля

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Православная церковь 27 апреля чтит святителя Мартина Исповедника, Папу Римского. В народном календаре дата получила название Мартын Лисогон.

В этот день нельзя льстить и обманывать, иначе можно накликать беду на себя и своих близких. В основном это будет касаться денежных проблем.

27 апреля наблюдали за поведением журавлей, лисиц и ворон. По охотничьим приметам в этот день лисицы переселяются из старых нор в новые и на протяжении трех суток бывают слепы и глухи.

Если их поймать в этот день, то будете всю жизнь страдать от мошенников. Также в эту дату не рекомендуется гнать воронов со двора, так как они могут обидеться и наслать неприятности в ваш дом.

27 апреля нельзя вступать в ссоры. Никто не сможет доказать правоту, однако ситуация может перерасти в серьезный конфликт.

Кроме того, в этот день нельзя стирать одновременно вещи супруга и супруги, иначе семейную пару будет ждать ссора. Необходимо сначала выстирать мужскую одежду, а затем приступать к женской. Детские вещи вместе с родительскими стирать можно.

Приметы погоды:

Много сока из березы течет — к поздней осени.

Дождливый день — к хорошей пашне.

Ранний взлет пчел сулит красную весну.

Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то пришла пора саженцы в садах высаживать.

Именины отмечают: Иван, Антон, Мартин, Александр и Валентин.